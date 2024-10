POL-RE: Dorsten: Einbruch in Einfamilienhaus

Recklinghausen (ots) - Ein 34-jähriger Autofahrer aus Gladbeck wollte am Freitagmorgen (07:40 Uhr) von der Konrad-Adenauer-Straße aus nach links in die Lange Straße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 58-jährigen Mofa-Fahrer aus Herten. Der 58-Jährige kam ihm auf der Konrad-Adenauer-Straße entgegen (Fahrtrichtung Nordpark). Der Mofa-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein ...

