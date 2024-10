Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mofa-Fahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Gladbeck wollte am Freitagmorgen (07:40 Uhr) von der Konrad-Adenauer-Straße aus nach links in die Lange Straße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 58-jährigen Mofa-Fahrer aus Herten. Der 58-Jährige kam ihm auf der Konrad-Adenauer-Straße entgegen (Fahrtrichtung Nordpark). Der Mofa-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

Der Roller war nicht mehr fahrbereit, er musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand außerdem 8.500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell