POL-RE: Castrop-Rauxel: 11-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Marl: Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr ein Auto eines 57-Jährigen aus Marl. Der graue Mercedes Benz parkte zum Unfallzeitpunkt kurzweilig auf einem Parkplatz eines Krankenhauses an der Hervester Straße. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wird auf 5000 Euro geschätzt. Haltern am ...

