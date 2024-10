Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Haltern am See: Unfallfluchten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Marl:

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr ein Auto eines 57-Jährigen aus Marl. Der graue Mercedes Benz parkte zum Unfallzeitpunkt kurzweilig auf einem Parkplatz eines Krankenhauses an der Hervester Straße. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wird auf 5000 Euro geschätzt.

Haltern am See:

Am Donnerstag im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 00:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher ein Firmenfahrzeug. Der graue VW Golf stand in dieser Zeit auf dem Roost-Waredin-Platz. Der Schaden, der am linken Fahrzeugheck erkennbar ist, wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Es konnten blaue Lackanhaftungen gesichert werden.

Hinweise zu den Unfallfluchten werden von der Polizei unter der 0800/2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell