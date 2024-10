Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Seniorin von falscher Polizei um Geld betrogen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagvormittag hat ein unbekannter Betrüger sich am Telefon als Polizist ausgeben und einer Seniorin aus dem Stadtteil Batenbrock erzählt, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Man müsse nun eine Kaution bezahlen, damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse. Für weitere Absprachen würde sich ein Richter telefonisch bei ihr melden. Der angebliche Richter kontaktierte die Frau am Nachmittag gegen 14:00 Uhr und brachte sie dazu, Geld an der Bank abzuheben. Wie am Telefon vereinbart, übergab die Seniorin kurz darauf das Geld an eine bislang unbekannte Frau.

Die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 1,60 Meter - schlank - schulterlanges, blondes Haar - ca. 32 Jahre alt - akzentfreies deutsch - graue Jeans - bruchfreies Oberteil - graue Jacke - weiße Handschuhe

Die Übergabe fand am Nachmittag im Bereich der Peterstraße statt. Im Anschluss fiel der Betrug durch ein Telefonat mit der Tochter auf und man informierte die Polizei.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800/2361 111 zu melden.

Immer wieder nutzen skrupellose Täter verschiedenste Betrugsmaschen, um vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Auf unserer Internetseite erfahren Sie, wie sie sich und ihre Verwandten und Bekannten besser vor Betrügern schützen können:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell