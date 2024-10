Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: VW Golf gestohlen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Autodiebstahl machen können. Der graue VW Polo (Kennzeichen mit Recklinghäuser Städtekennung) stand in einer Grundstückseinfahrt an der Henrichenburger Straße. Am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr befand sich das Fahrzeug noch dort, am Donnerstag gegen 05:30 Uhr war es weg. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

