Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Alleinunfall auf der Kapellenstraße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag wurde eine 19-Jährige aus Recklinghausen schwer verletzt.

Die Frau war mit ihrem Auto auf der Kapellenstraße in Richtung Merveldstraße unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ein 27-jähriger Beifahrer aus Recklinghausen verblieb unverletzt.

Der Sachschaden am Auto der Frau wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell