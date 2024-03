LPI-GTH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 09.03.2024, 22.00 Uhr bis 10.03.2024, 16.40 Uhr einen Dacia Dokker in der Farbe grau. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Straße Mühltor abgestellt. Wer kann hierzu sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0064136/2024 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

