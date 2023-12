Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Einbrüche in zwei Schweriner Geschäfte - in einem Fall Tatverdächtiger gestellt

Schwerin (ots)

In Schwerin kam es über die Feststage zu zwei Einbruchshandlungen an örtlichen Geschäften:

Der erste Fall wurde am 26.12. gegen 14.20 Uhr in der Paulsstadt bekannt: Hier hatten sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Schmuckgeschäft in der Lübecker Straße verschafft und laut ersten Erkenntnissen Edelmetalle sowie einen Computer entwendet. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf über 5.000 Euro beziffert; das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und sucht nun nach Zeugen:

Wer über die Festtage sachdienliche Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 in Verbindung zu setzen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Abend des 26.12. im Stadtteil Mueßer Holz. Ein Zeuge wurde gegen 21.15 Uhr auf einen Tatverdächtigen aufmerksam, der in einen Discounter in der Pawlowstraße eindringen wollte und rief die Polizei.

Der mutmaßliche Tatverdächtige, ein 36-jähriger Bulgare, flüchtete nach Eintreffen der Beamten zu Fuß und konnte nach Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Die Sachschadenshöhe am angegriffenen Objekt beziffert die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Der Mann verbrachte die Nacht im polizeilichen Gewahrsam und wurde am folgenden Vormittag nach Abschluss umfangreicher polizeilicher Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Der Tatverdächtige sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell