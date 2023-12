POL-SN: Einbruch in Verkaufsstand auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt - drei Tatverdächtige ermittelt

Schwerin (ots) - Nachdem es in der vergangenen Nacht zu einem Einbruch in einen An- und Verkauf in Schwerin kam, wertet die Polizei nun umfangreich gesicherte Spuren aus. Den ersten Ermittlungen zu Folge haben sich drei Täter gegen 00:30 Uhr Zutritt zu dem Geschäft in der Martinstraße verschafft. Innerhalb weniger Minuten nahmen die Täter ihre Beute an sich und verließen die Räumlichkeiten unerkannt. Weitere ...

mehr