Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizeieinsätze in der EAE Stern Buchholz in den vergangenen Tagen

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei blickt auf ereignisreiche Feststage zurück. Dabei kam es unter anderem auch zu mehreren Einsätzen innerhalb der Schweriner Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

Der erste Einsatz fand am frühen Morgen des 23.12. gegen 01:50 Uhr statt, als der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gemeldet wurde. Auf Grund der zunächst unklaren Lage wurde der Einsatzort mit Unterstützung benachbarter Dienststellen mit über 10 Funkwagen angefahren.

Vor Ort wurde festgestellt, dass es offenbar eine Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Personen mit algerischer, tunesischer, syrischer sowie marokkanischer Staatsangehörigkeit gegeben hatte. Dabei sei nach ersten Informationen auch eine Eisenstange sowie Reizstoff unter den Beteiligten zum Einsatz gekommen. Mehrere Personen klagten über Schmerzen; ärztliche Soforthilfe war nicht erforderlich. Ein 21-jähriger Tunesier wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen; die mutmaßlichen Tatmittel sind sichergestellt. Strafanzeige wurde erstattet. Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt nun wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts.

Eine weitere Auseinandersetzung ereignete sich am 24.12. gegen 08:20 Uhr: In diesem Fall gerieten mehrere Männer aus Algerien und Tunesien aneinander. Bei einer sich anschließenden körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch mit einer Flasche geschlagen worden sei, wurde ein 25jähriger Tunesier verletzt; der Geschädigte kam mit einer Handverletzung ins Klinikum. Sein Kontrahent, ein 18-jähriger Algerier, wurde von der Polizei bis zum Abend in Gewahrsam genommen. Weitere Beteiligte wurden leicht verletzt; ärztliche Soforthilfe wurde jedoch nicht erforderlich.

Strafanzeige wegen eines Körperverletzungsdelikts wurde erstattet; die weiteren Einzelheiten sind Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin. Auch dieser Einsatz wurde auf Grund unübersichtlicher Erstmeldung von über 10 Funkwagen wahrgenommen.

Zu einem dritten Einsatz kam es am 25.12. gegen 18:15 Uhr: Hier sollte es zu einer Schlägerei in der Kantine der Einrichtung gekommen sein. Ersten Erkenntnissen nach hatten zwei marokkanische Staatsangehörige mehrere Geschädigte aus Somalia, Afghanistan und Syrien, darunter Mitarbeiter des Sicherheitspersonals, körperlich angegriffen. Auch zur Bedrohung mit einem Messer sollte es in diesem Zusammenhang gekommen sein.

Beide Tatverdächtige konnten im weiteren Verlauf von Polizeibeamten angetroffen und polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden; das Messer wurde sichergestellt. Vier Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt; ärztliche Soforthilfe wurde nicht benötigt. Strafanzeigen wurden erstattet; die weiteren Ermittlungen führt auch in diesem Fall das Kriminalkommissariat Schwerin.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell