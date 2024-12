Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lager - Unbekannte entwenden Fahrräder und E-Scooter

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Mittwoch (4.12.) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 8.00 Uhr eine beschädigte Tür an einem Lagerschuppen in der Elsestraße und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter zunächst über eine Laderampe und dann über ein gewaltsam angegangenes Fenster in den Schuppen gelangten. Der Schuppen dient als Lager für eine Vielzahl von Fahrrädern und einen E-Scooter. Um die Fahrräder und den E-Scooter abtransportieren zu können, demolierten die Unbekannten dann die Tür des Lagers. Der Schaden liegt insgesamt bei rund 6.000 Euro. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Dienstag, 8.00 Uhr und Mittwochmorgen eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell