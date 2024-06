Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Mit einem entgegenkommenden Motorrad stieß ein 60-Jähriger am Montag bei Wangen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.45 Uhr auf der Faurndauer Straße (K1451). Der 60-Jährige war in Richtung Wangen unterwegs und bog nach links in die Siemensstraße ab. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Kleinkraftrad. Dessen 17-jähriger Lenker konnte den Unfall nicht mehr vermeiden. Der Fahrer des Skoda stieß mit der Yamaha im Einmündungsbereich zusammen. Der Motorradfahrer stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Skoda auf rund 10.000 Euro, den am Motorrad auf ca. 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

