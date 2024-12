Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Auto - Tatverdächtiger nutzt EC-Karte

Herford (ots)

(jd) Eine 37-jähriger Herforderin erhielt am Mittwoch (4.12.), um 15.15 Uhr eine Benachrichtigung auf ihrem Smartphone, die beinhaltete, dass ihre EC-Karte belastet wurde. Ihre Geldbörse, in der sich die belastete Karte befand, hatte sie im Handschuhfach ihres Audis gelagert. Diesen hatte sie gegen 14.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Diebrocker Straße abgestellt. An ihrem Fahrzeug angekommen, stellte sie dann fest, dass die Verschlusskappe des Schlosses an der Fahrertür entfernt worden war - die Geldbörse samt persönlicher Ausweisdokumente sowie Bargeld fehlte. Eine 35-jährige Herforderin, die ihr Auto gegen 13.50 Uhr ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellt hatte, meldete sich bei der Polizei: Ihr Auto war von dem oder den unbekannten Tätern durchwühlt worden - Diebesgut nahmen die Tatverdächtigen jedoch nicht mit. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern am frühen Nachmittag im Bereich der Diebrocker Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell