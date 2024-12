Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Mitarbeiter bemerkt Tatverdächtige

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts an der Herforder Straße bemerkte am Montag (9.12.), um 12.50 Uhr eine Frau, die einen Artikel aus dem Geschäft in ihren mitgeführten Rucksack steckte. Die Frau ging durch das Geschäft und verstaute immer wieder weitere Produkte in ihrem Rucksack, ehe sie zum Kassenbereich ging. Hier bezahlte sie zwei Lebensmittel und passierte dann den Kassenbereich in Richtung Ausgang. Hier wurde sie von dem Mitarbeiter angesprochen, der sodann die Polizei rief. Die hinzugekommenen Beamten stellten im Rucksack der Frau, bei der es sich um eine 18-jährige Herforderin handelt, diverse nicht bezahlte Waren fest. Sie muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell