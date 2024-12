Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Fahrradreifen

Herford (ots)

(jd) Eine 24-jährige Herforderin stellte ihr Pedelec am Freitagmittag, um 13.00 Uhr am Bahnhofsplatz in einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Schloss. Als sie am darauffolgenden Tag (7.12.) gegen 13.00 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Diebstahl fest. Bisher unbekannte Täter haben während ihrer Abwesenheit mittels eines Werkzeugs den hinteren Reifen abmontiert und an sich genommen. Der Schaden an dem Pedelec der Marke Cube liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die zwischen Freitag- und Samstagmittag am Bahnhofsplatz etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell