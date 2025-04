POL-HN: Hohenlohekreis: Update zu: Großer Polizeieinsatz in Ingelfingen

Heilbronn (ots) - Ingelfingen: Mann in psychischem Ausnahmezustand sorgt für Polizeieinsatz Seit dem Vormittag läuft in Ingelfingen ein größerer Polizeieinsatz. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass sich eine Person, die berechtigterweise Zugriff auf Schusswaffen hat, in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Person eine Gefahr für sich oder andere darstellt, ...

mehr