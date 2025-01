Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg - Rheinhausen: Ermittlungserfolg - Vier tatverdächtige Brandstifter festgenommen

Duisburg (ots)

Am Wochenende (24. und 25. Januar) ist den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 ein großer Erfolg gelungen: sie konnten nach einer Reihe von Brandstiftungen vier Tatverdächtige festnehmen. Außerdem wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg die Wohnanschriften der Verdächtigen durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Männer werden verdächtigt, in den letzten Wochen an mehreren Orten in Duisburg Heu- und Strohballen in Brand gesetzt zu haben.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5940160 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5941593

Nach dem vorläufigen Stand der Ermittlungen ist von einer sechsstelligen Schadenshöhe auszugehen. Die Tatverdächtigen sind sämtlich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Gegen sie wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Haftbefehl erlassen, sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Taten werden nunmehr weiter ermittelt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell