Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Tödlicher Arbeitsunfall auf Werksgelände - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Ein 31-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag (25. Januar, 3:10 Uhr) bei einem Arbeitsunfall auf einem Werksgelände an der Kaiser-Wilhelm-Straße ums Leben gekommen. Der Duisburger klemmte sich nach bisherigem Kenntnisstand mit einer Arbeitsbühne zwischen einem Sicherungsgeländer und der Decke ein. Rettungskräfte leisteten noch an der Unfallstelle Reanimationsmaßnahmen und brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete eine Obduktion des Verstorbenen an. Das Amt für Arbeitsschutz erhielt Kenntnis von dem Vorfall.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell