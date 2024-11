Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Zeit, falscher Ort

Suhl (ots)

Zur falschen Zeit am falschen Ort, befand sich ein Verkehrsteilnehmer, als er am Freitag, den 01.11.2024 gegen 07:40 Uhr, mit seinem E-Scooter am Dienststellengebäude des Inspektionsdienstes Suhl vorbeifuhr. Polizeibeamte, welche sich zufällig außerhalb des Gebäudes befanden, unterzogen den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle. Ein sich anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin zur Blutentnahme ins Klinikum Suhl verbracht und gegen ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

