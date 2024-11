Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrer legt Porsche auf Seite und flieht in den Wald

Tachbach (ots)

Am Freitagabend um 19:00 Uhr erhielt die Polizei die Information über einen verunfallten Porsche Cayenne, welcher neben der Ortsverbindungsstraße Grub/Tachbach im Straßengraben liegen soll. Die vor Ort eingetroffene Feuerwehr und Polizei konnten jedoch keinerlei Insassen feststellen. Zeugen beobachteten zuvor, wie sich der Fahrer aus dem Fahrzeug in Richtung Wald begeben haben soll. Im Fahrzeug konnte lediglich ein Schuh und bei der weiteren Suche im Wald der zweite Schuh und eine Hose aufgefunden werden, welche dem Fahrer bzw. Mitfahrer des Fahrzeuges zuzuordnen waren. Da der Verbleib sowie Verletzungsgrad des Fahrers unbekannt war, wurden intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Trotz der Unterstützung eines Personensuchhundes und der Drohnentechnik der Feuerwehr verlief die Suche ohne Erfolg. Stunden später meldete sich eine Bekannte des Halters und teilte mit, dass dieser mit leichten Verletzungen aufgetaucht sei. Trotz des Umstandes, dass dieser ohne Hose und Schuhe auftauchte, behauptete der Mann nicht gefahren zu sein. Weiterhin wurde bekannt, dass das Fahrzeug am selben Tag gegen 03:00 Uhr unweit der Thüringer Landesgrenze in Bayern bei einem Tankbetrug in Erscheinung getreten ist. Das verunfallte Fahrzeug wurde zur Beweissicherung durch die Polizei sichergestellt und die Ermittlungen durch die Polizei zur Aufklärung beider Sachverhalte eingeleitet.

