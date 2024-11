Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungseinbruch

Römhild (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in eine Wohnung in der Straße "Am Basaltwerk" in Römhild ein. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung nach Verwertbarem und entwendeten Bargeld und Schmuck. Ein Gesamtschaden von ca. 900 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0282033/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

