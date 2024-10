Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mit europäischem Haftbefehl gesuchte Frau fest

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagabend in einem international verkehrenden Reisebus eine 45-jährige Kroatin festgenommen.

Sie wurde von den kroatischen Behörden wegen mehrerer Eigentumsdelikte international mit europäischem Haftbefehl gesucht. Ihr drohen bei einer Verurteilung in der Heimat eine Haftstrafe bis zu 3 Jahren.

Sie war mit dem Bus aus Belgien eingereist, als sie von den Beamten in einer Kontrollstelle an der Bundesautobahn 44 kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle wies sie sich zunächst mit einer kroatischen Identitätskarte aus. Diese war in der schengenweiten Datenbank zur Sicherstellung ausgeschrieben. Des Weiteren legte sie noch eine italienische Identitätskarte vor. Die kroatische Identitätskarte wurde aufgrund der Ausschreibung sichergestellt. Die italienische Identitätskarte wies augenscheinlich keine Fälschungsmerkmale auf und lag auch fahndungsmäßig nicht ein.

Nach ihrer Festnahme wurde der Kroatin der Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss wurde sie in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht.

Das bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln anhängige Verfahren wird nun zur richterlichen Anhörung dem Amtsgericht in Aachen vorgelegt. Eine Entscheidung über die Auslieferung der 45-Jährigen an die kroatischen Behörden steht zurzeit noch aus.

