Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Khukuri-Messer sicher

Essen - Bochum (ots)

Gestern Morgen (28. Oktober) kontrollierten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen Mann. Dieser führte einen gefährlichen Gegenstand bei sich.

Gegen 7:30 Uhr informierte ein Reisender die Bundespolizei über einen Mann in einer S-Bahn, welcher ein Kampfmesser mit sich führen würde. Die Beamten begaben sich zu der einfahrenden S1 (Dortmund - Mülheim), welche sich auf dem Bahnsteig zu Gleis 7 des Hauptbahnhofs Essen befand. Die Polizisten kontrollierten den 44-Jährigen, welcher ihnen freiwillig das Khukuri aushändigte. Hierbei handelt es sich um ein Messer, welches zur Schneide hin gekrümmt ist. Oftmals wird dieses in einer in Leder ummantelten Holzscheide geführt.

Der Deutsche zeigte sich gegenüber den Uniformierten uneinsichtig. Warum er den gefährlichen Gegenstand mit sich führte, verriet der Bochumer diesen nicht. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

