Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 43-Jährigen am Airport Weeze fest

Kleve - Weeze (ots)

Am Montagvormittag, 28. Oktober 2024 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 43-jährigen Ukrainer. Der Mann beabsichtigte nach Malaga zu fliegen. Hierbei legte er den Beamten seinen gültigen ukrainischen Reisepass und einen zeitlich ungültigen spanischen Aufenthaltstitel vor. Bei einer Überprüfung der Personaldaten in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde dann eine Fahndungsnotierung der slowakischen Behörden festgestellt. Diese suchten ihn mit einem europäischen Auslieferungshaftbefehl wegen Eigentumsdelikten. Die Person wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung in die Diensträume am Flughafen Niederrhein gebracht. Durch die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wurde daraufhin eine Festhalteanordung erlassen. Am frühen Nachmittag führte die Bundespolizei den Ukrainer dem Haftrichter beim Amtsgericht Geldern zur Eröffnung des Haftbefehls vor.

