BPOL NRW: 60 Tage JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Düsseldorf (ots) - Montagnacht (28. Oktober) 00.40 Uhr kam es am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einem tragischen Unfall, bei dem eine bis dato unbekannte männliche Person in die Gleise stürzte und schwer verletzt wurde. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in eine örtliche Klinik ...

