POL-HI: Fahranfänger unter Alkoholeinfluss gestoppt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Beamte des Einsatz- und Streifendienstes führten gestern Nachmittag, 04.07.2024, zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung in der Straße Am Kreuzfeld durch. Im Visier standen dabei Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Marienburger Straße unterwegs waren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in ...

mehr