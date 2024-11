LPI-SHL: Betrunken gestürzt

Suhl (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Donnerstagabend einen 34-jährigen Mopedfahrer in der Schleusinger Straße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, was eine Blutentnahme nach sich zog. Weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 ...

mehr