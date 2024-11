Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht auf zwei Rädern

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Donnerstagabend einen 34-jährigen Mopedfahrer in der Schleusinger Straße in Suhl. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, was eine Blutentnahme nach sich zog. Weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell