Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (21.08.2024) zwei Pedelecs an der Straße Im Salzweg und ein weiteres an der Mercedesstraße gestohlen. Im Salzweg knackten die Diebe zwischen 21.25 Uhr und 00.00 Uhr die Schlösser von einem Mountainbike der Marke Cube in grün/schwarz und einem grauen Scott Damenfahrrad, welche beide auf Höhe der Hausnummer 62 angeschlossen waren. Beide Fahrräder haben einen Wert von rund 4000 Euro. An der Mercedesstraße schloss der 54 Jahre alte Besitzer gegen 06.30 Uhr sein Pedelec der Marke Riese und Müller an. Als er um 15.45 Uhr zurückkehrte, stellte er das Fehlen seines rund 3400 Euro teuren Zweirades fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

