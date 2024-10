Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Radfahrer als Zeuge gesucht

Oldenburg (ots)

Bereits am 08. Oktober kam es in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die Polizei sucht einen Radfahrer, der als Zeuge in Betracht kommt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge streifte ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem grauen Mercedes gegen 11 Uhr in der Salbeistraße einen weißen Mercedes. Der Fahrer hielt zunächst an und sah sich den entstandenen Schaden an, entfernte sich jedoch anschließend ohne die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen oder seine Personalien zu hinterlassen.

Ein vorbeikommender Radfahrer wurde Zeuge des Vorfalls und sprach den Autofahrer direkt auf den Unfall an. Trotz dieser Ansprache setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Die Polizei Oldenburg bittet den betreffenden Radfahrer, sich als Zeuge zu melden. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 oder persönlich zu melden. (1265415)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell