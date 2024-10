Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 11.10.2024, kam es gegen 13.50 Uhr in Edewecht auf der Westerschepser Straße zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Der Fahrer eines weißen Transporters übersah den vor ihm wartenden Pkw, bremste zu spät und stieß mit dem Heck zusammen. Durch die Kollision wurde der Pkw in den davor wartenden Pkw geschoben, welcher wiederum in einen weiteren Pkw geschoben wurde. Aufgrund der unklaren Anzahl möglicher Verletzten wurden vorsorglich mehrere Rettungswagen und ein Notarztwagen zu Unfallstelle entsandt. Eine 26jährige Fahrerin aus Westerstede wurde leicht verletzt und in die Klinik verbracht. Drei Pkw wurden durch den jeweiligen Aufprall so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden mussten. (1273379)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell