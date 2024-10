Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei warnt vor Schockanrufen +++ Bitte um Sensibilisierung von Angehörigen

Oldenburg (ots)

Die Oldenburger Polizei warnt aktuell vor einer auffallend hohen Zahl von Betrugsversuchen am Telefon. Bei den Dienststellen im Stadtgebiet gehen vermehrt Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern ein, die Anrufe unbekannter Personen erhalten haben.

In den angezeigten Fällen geben sich die Anrufer als Polizeibeamte am Telefon aus und täuschen einen Verkehrsunfall mit einem tödlichen Ausgang oder eine Verkehrsunfallflucht vor. Unfallverursacher sollen hier jeweils Familienangehörige der angerufenen Personen sein, die sich nun in Haft befinden würden. Die falschen Polizeibeamten fordern eine Zahlung einer Kaution, damit die Familienangehörigen aus der Haft entlassen werden können.

Der so genannte "Schockanruf" ist eine bekannte Variante des Enkeltricks. Die Täter legen es darauf an, am Telefon in kurzer Zeit eine Drohkulisse aufzubauen und ihre Opfer mit schockierenden Nachrichten über nahe Angehörige unter Druck zu setzen. In den meisten Fällen werden schließlich hohe Bargeldbeträge gefordert, angeblich um die betroffenen Personen vor einer Haftstrafe zu bewahren.

Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Hat der Betroffene die geforderte Summe nicht parat, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben. Nicht selten ruft der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann. Auf diese Weise haben Enkeltrick-Betrüger in der Vergangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung ihre Angehörigen, Eltern und Großeltern über das Thema aufzuklären und über die Maschen der Betrüger wiederholt zu sensibilisieren.

Tipps der Polizei:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen zur Masche des Enkeltricks sowie Verhaltenshinweise der Polizei können unter dem folgenden Link nachgelesen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell