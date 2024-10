POL-IZ: 241011.1 Horst: Hoher Aufwand, geringe Beute

Itzehoe (ots) - Am Montagabend ist es in Itzehoe im Bereich des Bahnhofs zu einer Körperverletzung gekommen. Vier Männer haben dabei gemeinschaftlich einen 25-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Gegen 21.00 Uhr hielt sich der Geschädigte an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße am Bahnhof auf, um von dort den Bus in Richtung Breitenburg zu nehmen. Hier sprach ihn ein ihm Unbekannter an und bat um eine ...

mehr