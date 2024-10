Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241009.3 Itzehoe: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Itzehoe (ots)

Am Montagabend ist es in Itzehoe im Bereich des Bahnhofs zu einer Körperverletzung gekommen. Vier Männer haben dabei gemeinschaftlich einen 25-Jährigen angegriffen und leicht verletzt.

Gegen 21.00 Uhr hielt sich der Geschädigte an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße am Bahnhof auf, um von dort den Bus in Richtung Breitenburg zu nehmen. Hier sprach ihn ein ihm Unbekannter an und bat um eine Zigarette. Der Anzeigende entgegnete, keine zu haben, woraufhin sich der Fragende entfernte. Er kam jedoch mit drei Begleitern wieder und schubste den aus Bad Bramstedt Stammenden unvermittelt, so dass dieser zu Boden ging. In der Folge schlug und trat das Quartett auf den Geschädigten ein, ließ nach einer Weile von ihm ab und entfernte sich Richtung Innenstadt. Erst am Folgetag erstattete der 25-Jährige Anzeige.

Laut Angaben des jungen Mannes war der Haupttäter etwa 40 Jahre alt. Er war klein und kräftig, trug eine längere dunkle Jacke und eine schwarze Hose und hatte dunkle kurze Haare und einen kurzen Vollbart. Von seinen jüngeren Begleitern war einer dick, die anderen beiden schlank. Alle Personen sprachen russisch. Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

