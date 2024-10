Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Zeugen gesucht zum Verkehrsunfall in Edewecht, Hauptstr., Höhe Grundschule

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, 08.10.2024, wollte ein Kind mit Fahrrad gegen 16:40 Uhr in Edewecht an der Fußgängerampel die Hauptstr. in Richtung Grundschule überqueren. Eine in Richtung Bad Zwischenahn fahrende PKW-Fahrerin bemerkte das Rotlicht der Ampel zu spät und kam auf der Fußgängerfurt zum Stehen. Das Kind musste bremsen, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Nach einer kurzen Unterhaltung mit dem Kind fuhr die PKW-Fahrerin ohne ihre Personalien zu hinterlassen Rtg. Bad Zwischenahn davon. Bei dem gesuchten PKW handelt es sich unter Umständen um einen schwarzen Audi A5. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edewecht, 04405/925960, in Verbindung zu setzen.

