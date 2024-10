POL-OL: Festnahme nach Automatenaufbruch +++ Aufmerksamer Zeuge informiert die Polizei

Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 22 Uhr zu einem Raub auf einen Kiosk in der Schützenhofstraße in Osternburg. Zwei maskierte Tatverdächtige betraten den Kiosk und forderten unter Vorhalt eines Messers Bargeld von dem Kioskinhaber. Die Tatverdächtigen flüchteten mit einer geringen Beute über die Anton-Günther-Straße in Richtung Cloppenburger Straße. Nach derzeitigem Stand blieb der Kioskinhaber körperlich unverletzt. Die Tatverdächtigen werden als ...

mehr