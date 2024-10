Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Banküberfall in Bad Zwischenahn +++ Tatverdächtiger auf der Flucht +++ Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 8:50 Uhr zu einem Überfall auf eine Bank in der Peterstraße in Bad Zwischenahn. Nach bisherigen Ermittlungen wurden zwei Mitarbeiter von einem maskierten Tatverdächtigen in der Bank überrascht, obwohl diese noch nicht geöffnet hatte.

Unter Vorhalt einer Waffe erlangte der Tatverdächtige Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend sperrte er die Bankmitarbeiter in einem kleinen Raum der Bank ein, so dass es diesen erst nach einer Stunde gelang die Polizei über den Vorfall zu informieren, nachdem sie von ihren Kollegen befreit wurden.

Nach Erhalt der Meldung suchten starke Polizeikräfte den Tatort auf und leiteten eine sofortige Fahndung ein, welche bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen führte.

Der Tatverdächtige wird als männlich, ca. 30 bis 40 Jahre, mit einer geschätzten Größe von 180cm und von normaler Statur beschrieben. Bekleidet soll er mit einer dunkelgrünen Jacke mit gelben Absätzen sowie einem dunklen Skaterhelm ohne Schirm gewesen sein. Über diesem soll der Tatverdächtige eine Kapuze und im Gesicht eine Art Maskierung in beige-grau getragen haben. Des Weiteren soll er eine größere, olive Tragetasche dabeigehabt haben, die er als Rucksack auf dem Rücken trug.

Wie der unbekannte Mann in die Bank gelangen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können sowie nach Videoaufzeichnungen im Umfeld der Bank. Hinweise werden unter der Rufnummer 0441-790-4115 entgegengenommen. (1251618)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell