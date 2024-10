Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Brand eines Obergeschosses einer Jugendhilfeeinrichtung++

Oldenburg (ots)

Am 05.10.2024 gegen 07:30 Uhr ist es in einem Wohngebäude einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in der Streichenstraße der Gemeinde Apen zu einem Brand im Obergeschoss gekommen. Die sechs zu dem Zeitpunkt teilweise im Nahbereich der Brandstelle schlafenden Kinder wurden durch die Brandmeldeanlage geweckt und verließen selbstständig und unverletzt das Wohngebäude noch bevor die ebenfalls durch den akustischen Alarm hinzugeeilte Betreuerin und ihr Ehemann helfen konnten. Die Betreuerin alarmierte umgehend den Notruf, sodass durch schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Apen und Godensholt ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Unmittelbar vom Brand betroffen waren der Flur und ein Heizungsraum im Obergeschoss des Gebäudes. Der entstandene Schaden durch die Verrußung dürfte jedoch das gesamte Obergeschoss betreffen. Durch die Beschädigung der Heizungsanlage und die entstandenen Schäden ist das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner werden kurzfristig in nahegelegenen Einrichtungen untergebracht. Angaben zur Schadenshöhe und der Brandursache sind zur Zeit noch nicht möglich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei und auch die Feuerwehrkräfte vor Ort lobten das Verhalten der Kinder und ihrer Betreuer und weisen darauf hin, dass insbesondere die hier angebrachte Brandmeldeanlage Schlimmeres verhinderte, sodass alle beteiligten Personen unverletzt blieben. Die Streichenstraße blieb während des Einsatzes für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

