POL-OL: ++ Wohnungsbrand ++

Am Sonntag, 06.10.2024, kommt es um 00.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand. Brandort ist die Dr.-Behring-Straße in Oldenburg.

Die 74-jährige Bewohnerin einer Mietwohnung befindet sich in einem Umzug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fällt ein Umzugskarton auf eine brennende Kerze und löst einen Wohnungsbrand aus. Die Mieterin zieht sich bei den Löschversuchen leichte Verletzungen zu und muss einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Feuerwehr kann den Brand löschen. Neben der brandbetroffenen Wohnung wird die Nachbarwohnung in Mitleidenschaft gezogen und ist ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Der Brandort wird beschlagnahmt, polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Für zwei Bewohner sorgt die Stadt Oldenburg für eine kurzfristige Unterbringung in einer Notunterkunft.

Es entsteht ein nicht unerheblicher Sachschaden, zur genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

