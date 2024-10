POL-OL: Raub auf Kiosk

Oldenburg (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 8:50 Uhr zu einem Überfall auf eine Bank in der Peterstraße in Bad Zwischenahn. Nach bisherigen Ermittlungen wurden zwei Mitarbeiter von einem maskierten Tatverdächtigen in der Bank überrascht, obwohl diese noch nicht geöffnet hatte. Unter Vorhalt einer Waffe ...

