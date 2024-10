Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei führen zum Erfolg +++ Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Totschlag in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Bezug zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5877168

Nach einem versuchten Totschlag, der sich am Montag, 30.09.2024, am zentralen Omnibusbahnhof in Oldenburg (ZOB) ereignete, führten die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei nun zum Erfolg.

Ein 20-jähriger Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das zuständige Amtsgericht Oldenburg am heutigen Nachmittag die Untersuchungshaft an. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Der Tatverdacht gegen weitere Tatverdächtige konnte nicht erhärtet werden. Weitere Auskünfte können mit Blick auf den aktuellen Verfahrensstand nicht gegeben werden. (1227412)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell