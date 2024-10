POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugen nach Unfallflucht in Edewecht gesucht +++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Am Donnerstag, dem 10. Oktober 2024, kam es gegen 20:30 Uhr in Edewecht auf dem Jeddeloher Damm in Höhe der Einmündung "Rudenbrook" zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein weißer Transporter, der nach einem Überholvorgang wieder in die rechte Fahrspur einscheren wollte, kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw des Geschädigten. Verletzt wurde niemand. Jedoch war der Pkw des Geschädigten infolge des Unfalls so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Das unfallverursachende Fahrzeug weist mutmaßlich starke Beschädigungen im Bereich der linken Seite (Fahrerseite) auf. Die Polizei Bad Zwischenahn bittet alle Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Informationen zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, sich umgehend unter der Telefonnummer 04403/927-115 zu melden.

