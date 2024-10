Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand ein Foliengewächshauses auf einem Baumschulengelände in Ekern mit hohem Sachschaden+++

Oldenburg (ots)

Am 14.10.2024, um 18:15 Uhr, wird auf einem Gelände einer Baumschule in Ekern der Brand eines Foliengewächshauses gemeldet. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus Osterscheps, Edewecht, Bad Zwischenahn, Dänikhorst, Ohrwege und Elmendorf konnten ein Übergreifen auf weitere Objekte verhindern. Neben diversen Pflanzen wurden diverse, in der Halle geparkte Fahrzeuge durch die Flammen zerstört. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, könnte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Da die Brandursache bislang unbekannt ist, wurde durch die Polizei ein Verfahren zur Brandursachenermittlung eingeleitet.

(1284381)

