POL-ME: Frischer TÜV trotz "Rostlaube" - Polizei zieht Transporter aus dem Verkehr - Ratingen - 2407074

Mettmann (ots)

Bei einer Kontrolle am Dienstag, 16. Juli 2024, zog die Polizei einen verkehrsunsicheren Ford Transit aus dem Verkehr. Mit großer Verwunderung stellten die Einsatzkräfte an dem Wagen eine erst im Juni ausgestellte "TÜV-Plakette" fest.

Das war geschehen:

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann führte gestern an der Homberger Straße Kontrollen durch und wurde hierbei auf einen Ford Transit aufmerksam, der den eingesetzten Beamtinnen und Beamten verdächtig vorkam.

Bei der weiteren Überprüfung des technischen Zustandes des Wagens stellten die Beamtinnen und Beamten erhebliche Mängel an dem 13 Jahre alten Ford fest, der bereits über 430.000 Kilometer gelaufen war. Im Rahmen der Inaugenscheinnahme beim TÜV wurden insgesamt 24 Mängel registriert: Unter anderem war die Beleuchtung defekt, eine Federung gebrochen und die Karosserie an mehreren Stellen durchgerostet. Zudem wies auch das Bremssystem mehrere Mängel auf, wodurch sogar eine Ausfallgefahr bestand. Auch die Reifen waren bereits 13 Jahre alt und in falscher Laufrichtung montiert. Demzufolge stuften die Prüfer den Ford Transit als verkehrsunsicher ein.

Daher verwunderte es die Polizeibeamtinnen und -beamten, dass die "Schrottlaube" erst im Juni mit einer frischen TÜV-Plakette ausgestattet wurde. Gegen den Prüfer, der die HU-Plakette 06/26 zugeteilt hatte, leiteten sie als Konsequenz ein Strafverfahren wegen Falschbeurkundung im Amt ein.

Auch den Fahrzeughalter und den Fahrer erwarten Bußgelder in Höhe von mehreren hundert Euro und je einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

