Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kindertagesstätte

Siegburg (ots)

Zwischen Freitagabend, dem 28.03.2025, und Montagmorgen, dem 31.03.2025, brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte St. Anno in Siegburg ein. Die Einrichtung an der Bambergstraße ist von einem etwa 170 cm hohen Zaun umgeben. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen so in das Gebäude ein.

Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Leitungsbüro und zum Umkleideraum. In der Umkleide entwendeten sie eine geringe Summe Bargeld aus einer Kassette und brachen acht Mitarbeiterschließfächer auf.

Eine Mitarbeiterin entdeckte den Einbruch, als sie kurz nach 6 Uhr die Kindertagesstätte betrat und die aufgebrochene Bürotür sah. Bei genauerer Nachschau bemerkte sie das aufgehebelte Fenster in der DINO-Gruppe und das fehlende Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Wer Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121. (JS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell