Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruchsserie in Zahnarztpraxen

Troisdorf (ots)

Zwischen Donnerstagabend (27. März) und Sonntagmorgen (30. März) brachen Unbekannte in mindestens vier Zahnarztpraxen in Troisdorf ein. In Friedrich-Wilhelms-Hütte schoben die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Rollladen der Praxis in der Begonienstraße hoch und brachen das Fenster auf. Sie stahlen einen kleinen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse.

Mit derselben Methode versuchten Täter, in die Praxis in der Kerpstraße einzudringen. Der elektrische Rollladen widerstand jedoch, sodass es bei einem Versuch blieb.

Zwischen Samstag- und Sonntagmittag schlugen Einbrecher in der Uhlandstraße zu. Sie gelangten durch den Garten zur Rückseite der Praxis, schoben den Rollladen hoch und hebelten die Terrassentür auf. Ihre Beute: Zahngold und eine unbekannte Summe Bargeld.

Eine Zeugenaussage half, eine Tat zeitlich einzugrenzen. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Straße hörte am Samstagabend (29. März) gegen 23.50 Uhr einen lauten Knall im Hausflur. Sie sah zwei verdächtige Männer durch den Durchgang zwischen Heimbachstraße und Frankfurter Straße flüchten. Im Hausflur entdeckte sie die beschädigte Tür der Zahnarztpraxis im Erdgeschoss. Offenbar hatten die Täter versucht, die Tür mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen, scheiterten jedoch.

Die Flüchtigen waren etwa 170 bis 180 cm groß, athletisch und trugen schwarze Kapuzenpullover. Aufgrund der Tatorte und Vorgehensweise ist von einem Zusammenhang zwischen den Einbrüchen auszugehen. Wer kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Troisdorf unter 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell