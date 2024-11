POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.11.2024

Goslar (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Firma in Langelsheim ein. Der oder die Täter stiegen zur Nachtzeit gewaltsam in das Gebäude eines Containerdienstes in der Straße Am Wellbach ein, durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entfernten sich anschließend unerkannt. Der hinterlassene ...

mehr