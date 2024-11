Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.11.2024

Goslar (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Firma in Langelsheim ein.

Der oder die Täter stiegen zur Nachtzeit gewaltsam in das Gebäude eines Containerdienstes in der Straße Am Wellbach ein, durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entfernten sich anschließend unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.300 Euro, zum Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei Goslar führt dazu ein Ermittlungsverfahren und nimmt Hinweise, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell