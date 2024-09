Ulm (ots) - Gegen 14.30 Uhr fuhr der 31-Jährige in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Dornstadt fuhr er mit seinem Kleintransporter auf dem mittleren Fahrstreifen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er wohl eingeschlafen sei. In weiterer Folge prallte er in das Heck eines vor ihm fahrenden Sattelzuges. Bei dem ...

mehr